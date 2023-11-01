Месси заговорил о прощальном матче

Лионель Месси, нападающий клуба "Интер Майами", высказался о том, собирается ли проводить прощальный матч за “Барселону”, в составе которого он провел свои лучшие годы.

"Я бы хотел иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушел, у меня было странное чувство. Это было неприятно, учитывая всё, что мы пережили и прошли вместе. Я заслуживаю шанса попрощаться. "Барселона" - мой дом, я люблю этот клуб. Если будет организован прощальный матч, я с радостью приму участие", - приводит ESPN слова капитана сборной Аргентины.

Напомним, что на днях звездный футболист в восьмой раз в своей карьере получил награду “Золотой мяч”, которую вручает французская газета France Football.

Контракт аргентинского футболиста с американским клубом рассчитан до 2025 года. Сам Месси в своем недавнем интервью заявил, что еще не думает о завершении карьеры и собирается играть не один год. При этом пока остается неясным, вернется ли он в “Барселону”.