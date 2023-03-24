Месси забил 800-й гол в карьере

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отличился голом в товарищеском матче против Панамы (2:0).

Для аргентинца это было 800-е взятие ворот в карьере.

Теперь он занимает второе место в истории в списке лучших бомбардиров.

До Месси такой результат покорился только немецкому нападающему Герду Мюллеру.

Лионель Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. Именно он является лучшим “снайпером” команды за всю историю.