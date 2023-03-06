Главная Новости Месси ярко высказался о хет-трике Мбаппе в финале ЧМ-2022

Месси ярко высказался о хет-трике Мбаппе в финале ЧМ-2022

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об игре своего одноклубника и нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира-2022. В решающем поединке Аргентина победила Францию (3:3, по пенальти - 4:2), а Мбаппе сделал хет-трик.

“Финальный матч чемпионата мира оказался совершенно безумным. Мбаппе забил три невероятных гола. Это безумие, что он не стал чемпионом после этого. Но он уже становился чемпионом мира ранее, поэтому знает, каково это. Мне приятно играть вместе с ним в одной команде. Надеюсь, что мы добьемся успеха в ПСЖ”, - приводит слова Месси пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси высказался о своем положении в ПСЖ.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Франция Аргентина Лига 1 Франция Чемпионат Мира
Популярные новости
Лига чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 7-8 марта
Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:43 Украина назвала состав на матч с Англией в отборе Евро-2024
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:15 ПСЖ надолго теряет Неймара
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:54 "Реал" не сумел обыграть "Бетис"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:15 "Барселона" в меньшинстве обыграла аутсайдера Ла Лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:56 Главные новости дня: 6 марта Новости футбола Сегодня, 16:42 Названа зарплата Коноплянки в польском клубе Новости футбола Сегодня, 16:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 7-8 марта Новости футбола Сегодня, 16:15 Хорватия назвала состав на мартовские матчи отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 15:55 Месси ярко высказался о хет-трике Мбаппе в финале ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 15:42 "Реалу" предложили купить лидера "Милана" Новости футбола Сегодня, 15:30 Феерия "Шахтера", провал "Динамо", камбэк "Зари": результаты 16-го тура УПЛ Новости футбола Сегодня, 15:15 Антонио Конте может вернуться в свой бывший клуб Новости футбола Сегодня, 14:55 Футболист "Реала" готов перейти в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 14:42 "Реал" может уволить Анчелотти: названо условие
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Боруссия Дортмунд 7 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Бенфика - Брюгге 7 марта 2023 года Футбол 08 мар 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Милан 8 марта 2023 года Футбол 08 мар 2023 Прогноз на матч Бавария - ПСЖ 8 марта 2023 года