Месси ярко высказался о хет-трике Мбаппе в финале ЧМ-2022

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об игре своего одноклубника и нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира-2022. В решающем поединке Аргентина победила Францию (3:3, по пенальти - 4:2), а Мбаппе сделал хет-трик.

“Финальный матч чемпионата мира оказался совершенно безумным. Мбаппе забил три невероятных гола. Это безумие, что он не стал чемпионом после этого. Но он уже становился чемпионом мира ранее, поэтому знает, каково это. Мне приятно играть вместе с ним в одной команде. Надеюсь, что мы добьемся успеха в ПСЖ”, - приводит слова Месси пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси высказался о своем положении в ПСЖ.