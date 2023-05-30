Месси все ближе к саудовскому футболу

Капитан ПСЖ Лионель Месси все ближе к тому, чтобы сменить клуб.

Отец футболиста рассматривает возможность трудоустройства своего сына в клубе “Аль-Хиляль”.

Как известно, арабы готовы платить футболисту около 600 миллионов евро в год.

По последним данным, отец Месси уже принял данное предложение, но в то же время он все еще надеется получить предложение от "Барселоны".