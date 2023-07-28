Месси вручил подарки всем игрокам "Интер Майами"

Аргентинский новичок “Интер Майами” Лионель Месси решил своеобразно поприветствовать своих новых одноклубников.

Как пишет западная пресса, капитан сборной Аргентины вручил каждому своему новому одноклубнику подарки.

Как рассказал футболист американской команды Деандре Йедлина, Месси после своего перехода в «Интер Майами» подарил каждому из игроков наушники Beats by Dre, которые были выполнены в цветах клуба.

36-летний Месси перебрался в американский клуб в конце июня. В своей дебютной игре за "Интер Майами» против «Крус Асуль» он забил решающий гол на 90+4-й минуте прямым ударом со штрафного.

Уже в следующем матче против “Атланты Юнайтед” аргентинец оформил дубль, а также отдал голевую передачу. Его команда победила со счетом 4:0.

Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В 2022 году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Последние два сезона он провел во французском клубе.

Его контракт с американцами рассчитан до лета 2026 года.