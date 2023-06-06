Месси возвращается в "Барселону": названы сроки

По информации испанского журналиста Тони Хуанмарти, Лионель Месси может вернуться в "Барселону" уже в течение нескольких недель.

Как известно, каталонская команда очень заинтересована в переходе аргентинца и сейчас ведет переговоры с Ла Лигой и самим игроком.

В клубе уверены, что подпишут контракт, если футболист немного подождет.

Несмотря на то, что решение еще не принято, клуб и игрок продолжают переговоры.

Напомним, что недавно Месси провел свой последний матч за ПСЖ.