Месси возмущен судейством в матче с Нидерландами на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси остался недоволен работой судьи Антонио Матеу Лаоса на матче четвертьфинала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пен.).

По словам аргентинца, еще до матча его партнеры по команде понимали, что с таким арбитром будет непросто.

"У нас много негативных эмоций, все не должно было заканчиваться так. Я не будут детально говорить о судье. Я хотел быть честным, но потом меня наказывают за это. Нам было страшно во время игры, так как мы знали, что это за арбитр.

В ФИФА должны разобраться в ситуации. Вы не должны назначать судью, который не соответствует уровню", - отметил он.