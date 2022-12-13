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Месси возглавит гонку за "Золотым мячом"-2023

Новости футбола Сегодня, 05:15
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Издание Goal представило свежий рейтинг фаворитов в погоне за “Золотым мячом” в 2023 году.

Лидирует в гонке капитан сборной Аргентины Лионель Месси, которому удалось сместить с вершины рейтинга форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Топ-10 рейтинга:

Лионель Месси (ПСЖ)

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Неймар (ПСЖ)

Роберт Левандовски ("Барселона")

Винисиус Жуниор ("Реал")

Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Хвича Кварацхелия ("Наполи")

Антуан Гризманн ("Атлетико").

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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