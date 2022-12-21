Месси возглавил еще один рейтинг футболистов ЧМ-2022

Стали известны имена футболистов, которые чаще других били по воротам на ЧМ-2022 в Катаре.

Лидером рейтинга оказался капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

За все матчи Аргентины на турнире на его счету 32 удара. Второе место у форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, который нанес на один удар меньше. Третьим стал его партнер по команде Оливье Жиру с показателем 16 ударов.

ТОП-10 рейтинга выглядит так

1. Лионель Месси (Аргентина) – 33 удара

2. Килиан Мбаппе (Франция) – 32

3. Оливье Жиру (Франция) – 16

4. Иван Перишич (Хорватия) – 16

5. Лаутаро Мартинес (Аргентина) – 14

6. Джамал Мусиала (Германия) – 12

7. Серж Гнабри (Германия) – 12

8. Неймар (Бразилия) – 12

9. Роберт Левандовски (Польша) – 12

10. Дани Ольмо (Испания) – 12