Месси высказался об уходе одной из легенд "Барселоны"

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не оставил без внимания решение Жорди Альбы покинуть “Барселону”.

Как известно, футболисты вместе провели не один сезон в каталонском клубе.

“Ты был большим другом, а не просто товарищем по команде. Я рад, что мы настоящие друзья за пределами поля. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего. Пусть новый этап карьеры принесет тебе много радости и успехов. Спасибо за все, Жорди. Обнимаю крепко!” - написал Месси в своих социальных сетях.

С 2012 года испанец провел за “Барсу” 458 матчей, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.