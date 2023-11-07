Месси высказался о завершении карьеры

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси пообщался с журналистами на тему вероятного завершения своей карьеры.

"Я уже ранее говорил, что не пытаюсь гадать о будущем. Я живу настоящим. Физически я сейчас в прекрасной форме. Я не могу точно сказать, как долго ещё буду играть. Я собираюсь выходить на поле, пока не почувствую, что больше не могу", - цитирует Месси источник Marca.

Контракт Месси с "Интером Майами" действует до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец сыграл за американскую команду 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять голевых пасов. С "Интером Майами" футболист стал победителем Кубка лиги.

30 октября в Париже прошла церемония награждения от французской газеты France Football за прошлый сезон. Лионель Месси получи "Золотой мяч" по результатам голосования. Эта награда стала восьмой в его карьере, что является абсолютным рекордом в мире футбола.