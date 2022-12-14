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Месси высказался о выходе Аргентины в финал ЧМ-2022

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе своей команды в финал ЧМ-2022.

Напомним, что вчера аргентинцы разбили Хорватию (3:0) в 1/2 финала.

“Вперед и у нас финал! Мы снова смогли найти силы для того, чтобы провести отличный матч. Хочу выразить благодарность всем, кто верил в нашу команду! Вперед, Аргентина”, - написал он.

Напомним, что финал турнира пройдет 16 декабря. Второй финалист определится в паре Франция - Марокко уже сегодня.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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