Месси высказался о своем положении в ПСЖ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси рассказал, что его все устраивает во французском клубе.

“Я чувствую себя в ПСЖ очень хорошо. В прошлом сезоне мне понадобилось время на адаптацию, но теперь все иначе. Мне намного комфортнее в ПСЖ и Париже. Я хочу выигрывать титулы с клубом. Мы планируем добиться тех целей, которые были перед нами поставлены”, - приводит слова Месси пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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