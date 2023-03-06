Месси высказался о своем положении в ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси рассказал, что его все устраивает во французском клубе.
“Я чувствую себя в ПСЖ очень хорошо. В прошлом сезоне мне понадобилось время на адаптацию, но теперь все иначе. Мне намного комфортнее в ПСЖ и Париже. Я хочу выигрывать титулы с клубом. Мы планируем добиться тех целей, которые были перед нами поставлены”, - приводит слова Месси пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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