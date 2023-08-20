Месси выиграл первый трофей в новом клубе

В ночь на 20 августа состоялся финальный матч Кубка лиг MLS + MX между "Нэшвиллом" и “Интер Майами”.

Встреча прошла на стадионе "Геодис Парк" в Нэшвилле и в основное время завершился со счетом 1:1. В серии пенальти "Интер Майами" оказался сильнее.

Главным героем встречи стал капитан “Интер Майами” Лионель Месси. Аргентинский нападающий, открыл счет в матче на 23-й минуте, забив роскошный гол из-за пределов штрафной.

На 57-й минуте Фабрис Пико сравнял счет для "Нэшвилла".

В серии пенальти "Интер Майами" одержал победу со счетом 10:9. В составе победителей голами отмечались Жорди Альба, Лионель Месси, Серхио Бускетс, Сергей Кривцов и другие футболисты.

Таким образом, Лионель Месси завоевал свой первый трофей в новом клубе.

Аргентинец завоевал свой 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным игроком в истории. Ранее 43 трофея имел также бразильский защитник Дани Алвес, который завершил свою карьеру.