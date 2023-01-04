Месси вернулся в расположение "ПСЖ" (фото)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вернулся в расположение “ПСЖ”.

Об этом сообщили на официальных страницах клуба в соцсетях.

Сегодня аргентинец приехал тренировочный центр парижан, где его встретили партнеры по команде.

Напомним, что Месси после завершения ЧМ-2022 получил десять дней отдыха.

Ожидается, что Лионель может сыграть в матче с “Анжером”, который пройдет 11 января.