Месси вернулся? Интер Майами намекает на скорейшее возвращение аргентинца

В одной из социальных сетей Интер Майами появилась загадочная публикация. На фото было изображение Лионеля Месси и подпись «Увидимся завтра». В преддверии завтрашнего матча против Цинциннати это фото может говорить о том, что аргентинец может вернуться в состав своей команды. Официальных заявлений клуб еще не делал, но недавно Месси был замечен на совместной тренировке с командой.

Nos vemos mañana 👋 pic.twitter.com/LTI4IW7opY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 6, 2023

Аргентинский нападающий получил травме в матче против Торонто и был заменен в первом тайме. Месси пропустил уже четыре матча своей команды и ни в одной игре без него Интер Майами не одержал победу, а также проиграл в финале открытого кубка США.

На данный момент клуб Дэвида Бекхэма занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а отставание от серии плей-офф финальной серии составляет пять очков за три матча до конца текущего турнира.