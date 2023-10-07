Месси вернется в Испанию? Барселона интригует фанатов фотографиями

Лионель Месси покинул «Камп Ноу» еще в 2021 году, так как клуб из-за финансовых проблем не мог выплачивать ему астрономическую зарплату. Тем не менее, болельщики Барселоны всегда говорили о возвращении легенды в Каталонию, дабы увидеть, как он снова наденет знаменитую красно-синюю форму.

Ни клуб, ни сам игрок никак не опровергали эти слухи. А в добавок к этому вInstagramБарселоны появился публикация, созданная нейросетями, на которых изображены планеты и звезды в ночном небе. Но во всех этих изображениях прослеживаются культовые празднования аргентинца.

Ранее уже ходили слухи о том, что в случае, если нынешний клуб Месси, Интер Майами, не пробьется в плей-офф МЛС он может перейти в другой клуб на правах аренды. Так ранее уже поступали Дэвид Бекхэм и Робби Кин. С учетом нынешнего положения американского клуба в турнирной таблице, это более чем вероятно.

Лионель Месси перешел в Барселону в 2000 году и провел за команду 778 матчей. Аргентинец является рекордсменом по количеству забитых голов в составе «блаугарнас», он 672 раза огорчал соперника. Вместе с каталонским клубом Месси завоевал 35 трофеев.