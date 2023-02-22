Месси в "Барселоне" не будет? Журналисты раскрыли детали

Форвард ПСЖ Лионель Месси не собирается возвращаться в “Барселону”.

Как сообщили журналисты Гастон Эдул из TyC Sports и Флоран Торшу, в окружении футболиста уверены в том, что он даже не ведет переговоры с каталонским клубом.

Знакомые игрока говорят, что аргентинец полностью адаптировался в Париже и ему комфортно в городе.

Также инсайдеры уверены, что решение Месси не будет зависеть от исхода ответного матча с “Баварией” в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Месси записал на свой счет 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах.