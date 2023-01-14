Месси уже точно не вернется в "Барселону"

Форвард ПСЖ Лионель Месси больше никогда не сыграет за каталонскую “Барселону”.

Как пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул, переговоры о возможном возращении футболист не ведутся и их никогда не было.

По словам инсайдера, сейчас 35-летний аргентинец хочет продлить контракт со своим клубом, который будет рассчитан до лета 2024 года.

Также у Месси были предложения из США, но он их не рассматривает всерьез.