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Месси уже точно не вернется в "Барселону"

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Форвард ПСЖ Лионель Месси больше никогда не сыграет за каталонскую “Барселону”.

Как пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул, переговоры о возможном возращении футболист не ведутся и их никогда не было.

По словам инсайдера, сейчас 35-летний аргентинец хочет продлить контракт со своим клубом, который будет рассчитан до лета 2024 года.

Также у Месси были предложения из США, но он их не рассматривает всерьез.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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