Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси отметился голов со штрафного в матче 24-го тура чемпионата Франции с “Лиллем” (4:3).

Для аргентинца подобный гол стал 61-м в карьере. По этому показателю он увеличил отрыв от португальского нападающего “Аль-Насра” Криштиану Роналду (58).

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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