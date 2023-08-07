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Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных ударов и вплотную приблизился к Бекхэму

Новости футбола Сегодня, 12:55
Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных ударов и вплотную приблизился к Бекхэму Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины Лионель Месси забил очередной гол со штрафного.

Футболист нанес точный удар в матче 1/8 финала Кубка лиг с “Далласом” (4:4, по пенальти – 5:3). Таким образом, на счету аргентинца теперь стало 64 гола со штрафных за карьеру. По этому показателю он увеличил отрыв от нападающего “Аль-Наср” и сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил 60 голов. Кроме того, аргентинец вплотную приблизился к бывшему полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму (65). Больше голов ударами со штрафных забивали только Виктор Легроталье (66), Роналдиньо (66), Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).

Напомним, что Месси являлся свободным агентом и достался американскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Условия контракта не разглашаются, но известно, что Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в североамериканской лиге MLS. В нынешнем сезоне он провел четыре матча за “Интер Майами”, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

36-летний Месси ранее выступал за “Барселону” и “Пари Сен-Жермен”. За каталонский клуб он провел 778 матчей во всех турнирах, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. За ПСЖ он сыграл 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач. Месси является 10-кратным чемпионом Испании и 2-кратным чемпионом Франции, 7-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 1-кратный обладатель Кубка Франции, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель Клубного чемпионата мира.

Месси с 2005 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 175 матчей, забил 103 гола и отдал 56 результативных передач, а также получил девять желтых и две красные карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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