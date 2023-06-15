Месси установил личный рекорд в матче со сборной Австралии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.

Футболист забил гол в товарищеском матче со сборной Австралии (2:0) на 1-й минуте и 19-й секунде. Ранее самый быстрый гол форвард забил в 2018 году в матче против “Челси”. Тогда ему понадобилось для этого сыграть две минуты и семь секунд.

35-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел за команду 175 матчей, забил 103 гола и отдал 56 результативных передач.