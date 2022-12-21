Месси упрекнули в том, что он много злорадствует на теме победы на ЧМ-2022

Известный журналист Пирс Морган упрекнул Лионеля Месси в том, что тот якобы слишком много радуется своей победе на ЧМ-2022.

Телеведущий показал скриншот страницы капитана сборной Аргентины в инстаграме, где пять последних его постов посвящены победе команды на мировом первенстве.

По словам Моргана, Месси перегибает со злорадством.

“Мы уже все поняли, что ты выиграл чемпионат мира. Но ты слегка перебарщиваешь со злорадством в этой ситуации”, - написал он.