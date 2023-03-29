Месси - третий в истории футболист, вошедший в "клуб 100" в национальных сборных

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси стал третьим в истории футболистом, который забил более 100 голов за свою национальную сборную.

В товарищеском матче против сборной Кюрасао (7:0) аргентинец сделал хет-трик и на его счету стало 102 гола. Для этого ему пришлось провести 174 матча. Также он отдал 56 голевых передач.

Ранее отметку в 100 голов за сборную превзошли только португалец Криштиану Роналду (122) и иранец Али Даеи (109).

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