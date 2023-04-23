Месси тайно прилетел в Барселону

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Барселону, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист вместе со своей семьей покинули аэропорт через потайную дверь, чтобы не встречаться с журналистами.

Ранее сообщалось, что “Барселона” хочет вернуть Месси, который летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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