Месси стал на шаг ближе к переезду в США

Форвард ПСЖ Лионель Месси стал на шаг ближе к переезду в Соединенные Штаты.

Как пишет El Larguero, в местном “Интер Майами” аргентинец будет зарабатывать около 50 миллионов евро в год.

Кроме того, футболист будет участвовать в спонсорских соглашениях клуба.

Также американский клуб ведет переговоры с Серхио Бускетсом, который играл вместе с Месси в “Барселоне”.