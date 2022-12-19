Месси стал девятым футболистом, который завоевал три главных трофея в футболе

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси стал девятым футболистом, который выиграл чемпионат мира, Лигу чемпионов и “Золотой мяч”, сообщает Squawka.

Ранее подобное достижение покорилось Бобби Чарльтону (Англия), Францу Беккенбауэру и Герду Мюллеру (оба - Германия), Паоло Росси (Италия), Зинедин Зидан (Франция), Ривалдо, Роналдиньо и Кака (все - Бразилия).

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ и сборную Аргентины 27 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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