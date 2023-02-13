Месси сообщил ПСЖ, когда примет решение по своему будущему

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси пока не принял предложение клуба о продлении контракта, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, футболист хочет дождаться результатов французского клуба в Лиге чемпионов, в которой в 1/8 финала парижане встретятся с “Баварией”. При этом, в ПСЖ растут сомнения, что аргентинец решит остаться в команде.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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