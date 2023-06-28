Месси снялся в аргентинском сериале

Легенда мирового футбола Лионель Месси попробовал свои силы в кинематографе.

Недавно он снялся в аргентинском сериале под названием "Los Protectores".

В картине ему досталась эпизодическая роль самого себя. Сцена с участием Месси продлилась около пяти минут, как сообщает AS.

В течение последних двух сезонов Месси был футболистом ПСЖ, но по окончании сезона 2022/2023 аргентинец не продлил свой контракт и перебрался в "Интер Майами" в МЛС.