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Месси рискует пропустить важный матч

Новости футбола Сегодня, 06:00
Месси рискует пропустить важный матч Фото: твиттер Интер Майами

Тренер "Интер Майами" Херардо Мартино пообщался с журналистами на тему физической формы лидера своей команды Лионеля Месси.

По словам аргентинского тренера, его подопечный вряд ли сыграет в гостевом матче МЛС с "Нью-Йорк Ред Буллз".

Все дело в том, что 23 дня команда провела уже шесть игр, и Месси, 36-летний аргентинец провел в каждом из них все 90 минут.

Мартино заявил, что планирует дать Месси отдохнуть, по крайней мере, в трех ближайших играх.

По словам тренера, его не тревожат ожидания болельщиков, которые хотят увидеть звезду на поле. Интересно, что у перекупщиков билеты на матч "Нью-Йорк Ред Буллз" - "Интер Майами" уже стоят по 400 долларов.

"Мы будем проводить дополнительную оценку после тренировки 25 августа. В какой-то момент он не сможет играть. Мы должны найти решение. Я понимаю ожидания всего мира, но я не могу принимать решения, основываясь только на этом, так как это может быть неправильным", - цитирует ESPN слова Мартино.

Матч "Нью-Йорк Ред Буллз" - "Интер Майами" состоится в ночь на 27 августа.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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