Месси разочарован тем, что "Барселона" не делает ему предложения

В данный момент форвард ПСЖ Лионель Месси волнуется из-за того, что “Барселона” пока ещё не сделала ему предложения по поводу будущего сотрудничества.

По словам журналиста Жерара Ромеро, спортсмен нервничает, так как надеялся уладить этот вопрос на прошлой неделе.

При этом СМИ пишут, что каталонский клуб договаривается с Месси неофициально, но официального предложения ему так и не поступило из-за финансовых ограничений.

“Барселона” пытается преодолеть эту проблему, согласовав экономический план с Ла Лигой, но разрешения на это пока не получено.