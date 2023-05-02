Месси разочаровал футболистов ПСЖ своим поступком

‍ Нападающий ПСЖ Лионель Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера Кристофа Галтье и руководства клуба.

Туда он поехал после провального матча с “Лорьяном” (1:3), несмотря на отмену выходных для игроков.

Как пишет Lequipe, одноклубники аргентинца были возмущены его поступком.

Напомним, что контракт аргентинца истекает ближайшим летом.

В этом сезоне он провел 37 матчей, забив 20 голов и отдав 19 голевых передач.