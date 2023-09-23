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Месси рассказал за какой клуб хочет сыграть

Новости футбола Сегодня, 13:50
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Месси рассказал за какой клуб хочет сыграть Месси рассказал за какой клуб хочет сыграть

Нападающий Интер Майами рассказал за какой клуб мечтает сыграть. По словам аргентинца, он всегда хотел выйти на поле в футболке команды, в которой делал первые шаги в футболе.

«Я всегда хотел это сделать, особенно после победы на чемпионате мира. Хотел получать удовольствие от аргентинского футбола, выступая за Ньюэллс Олд Бойз, поскольку в детстве я занимался в академии этого клуба. Моя мечта сыграть за них», - цитирует слова Месси портал infobae.com.

Напомним, что в тринадцатилетнем возрасте из академии команды из Росарио Месси переехал в Барселону. Спустя годы Лионель построил выдающуюся карьеру и покорил весь футбольный мир.

Добавим, что летом аргентинец покинул ПСЖ и подписал контракт с американским клубом Интер Майами. За свою новую команду футболист провел уже 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Стоит отметить, что Месси из-за повреждения может пропустить финальный матч Открытого Кубка США, в котором его команда сыграет с Динамо Хьюстон.

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Интер Майами МЛС США
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