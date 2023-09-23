Месси рассказал за какой клуб хочет сыграть

Нападающий Интер Майами рассказал за какой клуб мечтает сыграть. По словам аргентинца, он всегда хотел выйти на поле в футболке команды, в которой делал первые шаги в футболе.

«Я всегда хотел это сделать, особенно после победы на чемпионате мира. Хотел получать удовольствие от аргентинского футбола, выступая за Ньюэллс Олд Бойз, поскольку в детстве я занимался в академии этого клуба. Моя мечта сыграть за них», - цитирует слова Месси портал infobae.com.

Напомним, что в тринадцатилетнем возрасте из академии команды из Росарио Месси переехал в Барселону. Спустя годы Лионель построил выдающуюся карьеру и покорил весь футбольный мир.

Добавим, что летом аргентинец покинул ПСЖ и подписал контракт с американским клубом Интер Майами. За свою новую команду футболист провел уже 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Стоит отметить, что Месси из-за повреждения может пропустить финальный матч Открытого Кубка США, в котором его команда сыграет с Динамо Хьюстон.