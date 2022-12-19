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Месси рассказал, останется ли он в сборной Аргентины

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что он не собирается уходить из национальной команды, несмотря на победу в чемпионате мира-2022.

“Безусловно, я хотел закрыть свою карьеру триумфом на чемпионате мира. Я не могу просить о большем. Я благодарен богу, он дал мне все. Это невероятное почти завершение карьеры. Сначала Кубок Америки, теперь чемпионат мира. Все это пришло ко мне почти в конце карьеры. Я люблю футбол и мне нравится играть за сборную Аргентины. Поэтому я хочу продолжать. Я намерен провести несколько матчей в статусе чемпиона мира”, - цитирует Месси Toda Pasion.

35-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел за национальную команду 172 матча, забил 98 голов и отдал 55 результативных передач.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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