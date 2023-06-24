Месси рассказал о трудностях в ПСЖ

Форвард “Интер Майами” Лионель Месси поделился своими мыслями о времени, проведенном в ПСЖ

Аргентинец признался, что любил этот, так как там играли его друзья, знакомые и те, с кем он уже встречался ранее."

“Мне казалось, что адаптация будет проще. Однако на деле я столкнулся с большими трудностями в адаптации. Я пропустил предсезонные тренировки, а также мне и моей семье пришлось привыкать к новому городу”, - сказал он.

В прошлом сезоне Месси провел 32 матча в чемпионате Франции, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.