Месси рассказал о своих странностях в повседневной жизни

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который выступает за "Интер Майами", рассказал о некоторых интересных моментах из своей повседневной жизни.

В интервью Toda Pasion аргентинский форвард признался, что у него есть своеобразные странности.

“Перед сном я приготовлю стол на следующий день. Завтрак... каждый из нас занимает своё постоянное место за столом — дети, Антонела и я”, - поделился он.

Как известно, аргентинский футболист перебрался в американский клуб минувшим летом. За свою новую команду он уже сыграл в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал пять ассистов.

Ранее стало известно, что Месси является одним из фаворитов в борьбе за награду "Золотой мяч" 2023. В своей карьере аргентинец уже семь раз выигрывал "Золотой мяч" — это рекордное достижение. До переезда в США он два сезона провел во французском ПСЖ, с которым дважды становился чемпионом страны.

Также в этом же интервью Месси рассказал о том, какие блюда любит готовить. По словам аргентинца, он не переборчив в еде.