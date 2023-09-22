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Месси рассказал о самых главных трофеях в своей карьере

Новости футбола Сегодня, 02:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Месси рассказал о самых главных трофеях в своей карьере Месси рассказал о самых главных трофеях в своей карьере

Капитан сборной Аргентины и американского “Интер Майами” Лионель Месси высказался о самых значимых трофеях в своей карьере.

По словам звездного футболиста, он ценит не только индивидуальные награды, но и командные.

"Помимо "Золотого мяча", который является отличным признанием, мне посчастливилось выиграть все самые важные награды: Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира. За ними следуют индивидуальные награды, которые, конечно же, приятно получать", - приводит слова Месси издание AS.

Напомним, что Месси семь раз становился обладателем "Золотого мяча" семь раз. В 2023 году он может получить престижную награду в восьмой раз, так как именно Месси считается главным фаворитом на данный момент.

Прошлым летом бывший лидер “Барселоны” и ПСЖ перешел в "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Он сыграл в 12 матчах во всех турнирах за американский клуб, записав на свой счет 11 голов и 5 голевых передач.

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Интер Майами МЛС США
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