Форвард “Интер Майами” Лионель Месси рассказал о планах своей постфутбольной карьеры.

Аргентинец снова отметил, что не собирается становиться тренером.

“Мое решение может измениться в будущем, но в настоящее время я не планирую становиться тренером”, - сказал он.

Этим летом аргентинец покинул ПСЖ и переехал в США.

В прошлом сезоне он забил 21 гол и сделал 20 передач во всех соревнованиях.