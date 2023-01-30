Месси рассказал о конфликте с голландцами после матча ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о конфликте с игроками и тренерами сборной Нидерландов по окончании четвертьфинального матча чемпионата мира-2022 (2:2, по пенальти - 4:3). Аргентинец поругался с тренером Эдгаром Давидсом и оскорбил нападающего Ваута Вегорста, назвав его “придурком”.

“Я сожалею о том, как поступил после матча. Я недоволен тем, что сказал. Но подобное случается в период стресса. Человек порой совершает поступки, о которых не подумал. Так уж произошло. Мне жаль, что я оставил о себе такое впечатление, но такие вещи иногда происходят”, - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что 35-летний Месси на ЧМ-2022 впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

Не пропустите: Стали известны первые слова Дани Алвеса из тюрьмы.