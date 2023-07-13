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Месси рассказал, когда завершит карьеру

Новости футбола Сегодня, 06:00
Месси рассказал, когда завершит карьеру Фото: твиттер сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, когда он планирует уйти из национальной команды.

По словам звездного футболиста, пока ему сложно сказать, когда это случится.

«Честно говоря, я не могу точно сказать, когда закончу карьеру в сборной. Я верю, что это произойдет, когда придет время. Недавно все добившись, остается только наслаждаться игрой. что Бог направит меня к этому моменту.

Учитывая мой возраст, это, вероятно, будет в ближайшем будущем, но я не могу точно определить время.

Сейчас я сосредотачиваюсь на каждом дне и наслаждаюсь всей красотой, которая приходит с ним.

Мы столкнулись с огромными проблемами как команда, но нам посчастливилось выиграть и чемпионат мира, и Кубок Америки. Пришло время насладиться этими победами", - сказал Месси в интервью TV Publica.

Напомним, что уже на этой неделе Месси должен стать игроком “Интер Майами”. До этого два сезона аргентинец провел в составе французского ПСЖ, с которым выиграл два титула чемпиона страны. Этим летом он бесплатно покинул команду.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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