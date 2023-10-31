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Месси рассказал, когда закончит карьеру

Новости футбола Вчера, 00:54
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Месси рассказал, когда закончит карьеру Месси рассказал, когда закончит карьеру

Форвард американского “Интер Майами” и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, как долго он планирует продолжать играть в футбол.

На эту тему с журналистами он пообщался после того, как получил награду “Золотой мяч” по итогам 2022 года. Для аргентинца она стала рекордной восьмой в карьере. До этого ему вручали приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Отвечая на вопрос о своем будущем, Месси отметил, что не может точно назвать дату, но надеется, что сможет играть очень долго, потому что футбол - это то, что ему нравится делать.

“Многое зависит от моего физического состояния и все меняется изо дня в день”, - сказал он.

Напомним, что за американский “Интер Майами” аргентинец играет с лета этого года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

До переезда в США аргентинец защищал цвета ПСЖ на протяжении двух лет. До перехода во французский клуб он долгое время провел в каталонской Барселоне.

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