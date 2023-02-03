Месси рассказал, обсуждал ли с Мбаппе финал ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, как общается с форвардом сборной Фрацнии Килианом Мбаппе после финала ЧМ-2022.

Оба футболиста представляют французский ПСЖ.

По словам Месси, он не собирался поднимать тему финала в общении с молоым футболистом.

"Я сам был на другой стороне, мне тоже довелось проиграть финал чемпионата мира. Тогда мне не хотелось знать о чем-то, что относится к тому матчу. И ничего из того, что имело отношение к чемпионату мира по футболу, я тоже обсуждать не хотел.

У меня нет проблем в общении с ним, как раз наоборот", - сказал он.