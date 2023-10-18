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Месси рассказал, готов ли покинуть Интер Майами зимой

Новости футбола Сегодня, 07:55
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Месси рассказал, готов ли покинуть Интер Майами зимой Фото: твиттер Интер Майами/Автор неизвестен

Нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины Лионель Месси в очередной раз подтвердил, что не собирается покидать свою команду на паузу между сезона.

Таким образом, аргентинец дал понять, что не перейдет в “Барселону” или любой другой клуб ближайшей зимой.

Напомним, что команда Месси уже точно не сыграет тв плей-офф МЛС. Несмотря на это, у коллектива остались еще две игры в регулярном первенстве. После этого в США будет пауза длительностью в четыре месяца. В этот отрезок времени “Интер Майами” проводить игры не будет.

Были слухи, что Месси может отправиться в Европу по краткосрочной аренде, но сам футболист, как оказалось, такой вариант развития карьеры не рассматривает.

"Мы были близки, чтобы выйти в плей-офф. Обидно. Мне пришлось пропустить много матчей из-за травмы. У нас было несколько травм, был очень тяжелый июль, потому что мы играли каждые три дня с многочисленными переездами.

Несмотря на это, мы выиграли трофей для Интера Майами. Я сыграю в оставшихся матчах, после чего будут каникулы с семьей, смогу уделить родным больше времени. В январе я вернусь, чтобы начать подготовку к новому сезону. Буду стараться подойти к новому сезону в лучшей форме, как всегда", – цитирует Месси Ole.

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