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Месси рассказал, где хранятся его "Золотые мячи"

Новости футбола Сегодня, 06:41
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Месси рассказал, где хранятся его "Золотые мячи" Месси рассказал, где хранятся его "Золотые мячи"

Легенда мирового футбола Лионель Месси, который сейчас представляет американский "Интер Майами" и сборную Аргентины, рассказал некоторые интересные подробности из своей жизни.

В частности, звездный аргентинец признался, где хранит свои "Золотые мячи".

Он заявил, что все его награды находятся в Барселоне, в его собственном музее. Там хранятся его "Золотые мячи", золотые бутсы, футболки и другие предметы, связанные с его достижениями, сказал Месси в интервью для AS.

Напомним, что по состоянию на 2023 год капитан сборной Аргентины имеет в своей коллекции семь "Золотых мячей". В 2023 году он также был номинирован на эту престижную награду. По числу данных наград Месси является рекордсменом и вряд ли в ближайшее время этот показатель сможет кто-то превзойти. Букмекеры тем временем ожидают, что Месси близок к тому, чтобы также получить свой восьмой “Золотой мяч”, хотя пока об этом говорить преждевременно.

В летнее трансферное окно Лионель Месси перешёл в “Интер Майами”, а до этого он играл за "Барселону" и "ПСЖ". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года.

В первом сезоне за свой новый клуб Месси принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.

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