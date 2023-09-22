Месси рассказал, где хранятся его "Золотые мячи"

Легенда мирового футбола Лионель Месси, который сейчас представляет американский "Интер Майами" и сборную Аргентины, рассказал некоторые интересные подробности из своей жизни.

В частности, звездный аргентинец признался, где хранит свои "Золотые мячи".

Он заявил, что все его награды находятся в Барселоне, в его собственном музее. Там хранятся его "Золотые мячи", золотые бутсы, футболки и другие предметы, связанные с его достижениями, сказал Месси в интервью для AS.

Напомним, что по состоянию на 2023 год капитан сборной Аргентины имеет в своей коллекции семь "Золотых мячей". В 2023 году он также был номинирован на эту престижную награду. По числу данных наград Месси является рекордсменом и вряд ли в ближайшее время этот показатель сможет кто-то превзойти. Букмекеры тем временем ожидают, что Месси близок к тому, чтобы также получить свой восьмой “Золотой мяч”, хотя пока об этом говорить преждевременно.

В летнее трансферное окно Лионель Месси перешёл в “Интер Майами”, а до этого он играл за "Барселону" и "ПСЖ". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года.

В первом сезоне за свой новый клуб Месси принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.