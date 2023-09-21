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Месси рассказал, чем займется после завершения карьеры футболиста

Новости футбола Вчера, 23:50
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Месси рассказал, чем займется после завершения карьеры футболиста Месси рассказал, чем займется после завершения карьеры футболиста

"Интер Майами" нападающий Лионель Месси поделился своими планами на будущее после завершения футбольной карьеры.

По словам аргентинского футболиста, сейчас он много об этом не думает, так как хочет получать удовольствие от футбола.

"Я не размышлял о том, чем займусь после завершения карьеры. Переход в "Интер Майами" был важным шагом для меня, но я не хочу заранее планировать следующий шаг. Я наслаждаюсь настоящим, потому что больше всего я хочу играть. Мне посчастливилось заниматься работой, которую я люблю, и я продолжаю получать удовольствие от этого", - сказал Месси.

"Что я планирую делать после завершения карьеры? Я не знаю. Мне нравится все, что связано с футболом. Мне нравится находиться рядом с моими детьми, преподавать, быть спортивным директором, но пока не знаю, с чего начать", - добавил он.

Напомним, что контракт капитана сборной Аргентины с американским клубом рассчитан до 2025 года. За “Интер Майами” он выступает с лета этого года и уже успел выиграть первый трофей с командой.

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