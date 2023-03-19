Месси проведет переговоры с саудовским клубом
Новости футбола Сегодня, 05:18
Фото: твиттер ФИФА
Согласно сообщению журналиста Руди Галетти, нападающий ПСЖ Лионель Месси и его окружение планируют встретиться с руководством “Аль-Хиляля” в начале апреля, чтобы начать переговоры о возможном переходе аргентинца.
Ранее была информация, что аргентинец хочет вернуться в “Барселону” в конце сезона, но переговоры с “Аль-Хилялом” могут стать важным шагом в его карьере.
Контракт Месси с ПСЖ истекает в конце текущего сезона.
В этом сезон он сыграл в 31 матче, забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.
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