Месси против Роналду: стало известно, кто возглавит команду португальца на товарищеский матч

Аргентинский тренер Марсело Гальярдо будет руководить сборной командой из саудовских “Аль-Насра” и “Аль-Хиляля”.

Как известно, лучшие игроки двух коллективов проведут товарищеский матч против “ПСЖ”.

Встреча пройдет 19 января на Ближнем Востоке во время зимней паузы в чемпионате Франции.

Напомним, что недавно в “Аль-Наср” перебрался португалец Криштиану Роналду. В то же время в составе “ПСЖ” играет его заядлый соперник - Лионель Месси.