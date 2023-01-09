Месси против Роналду: ПСЖ объявил дату суперматча

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о проведении товарищеского матча против команды звезд саудовских клубов “Аль-Хилаль” и “Аль-Наср”.

Матч состоится 19 января в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда.

Таким образом, впервые с декабря 2020 года друг против друга могут сыграть нападающий ПСЖ Лионель Месси и нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду.

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