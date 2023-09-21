Месси пропустит следующий матч Интер Майами

Главный тренер команды "Интер Майами" Херардо Мартино расстроил болельщиков своей команды.

В комментарии журналистам издания FCB Albiceleste аргентинский специалист отметил, что лидеры его команды Лионель Месси и Жорди Альба пропустят следующий матч чемпионата США (MLS) против "Орландо".

Напомним, что бывшие футболисты “Барселоны” сыграли в матче против "Торонто", который состоялся 21 сентября. В нем "Интер Майами" победил со счетом 4:0.

Месси был заменен на 37-й минуте, а Альба покинул поле на две минуты ранее.

"Альба и Месси не смогут сыграть в следующем матче против "Орландо". Насчет участия Лионеля в финале Кубка США, который состоится 28 сентября, я пока не уверен", - заявил Мартино после матча.

Напомним, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси выступает за "Интер Майами" с июля 2023 года и с тех пор провел 11 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Соглашение семикратного обладателя “Золотого мяча” с американским клубом действительно до конца декабря 2025 года.