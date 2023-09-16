Месси пропустит еще один матч Интера

Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси снова не сыграет за свой клуб.

Как сообщает AS со ссылкой на SportsCenter, Месси не полетел с командой на матч с Атлантой, который пройдет в эти выходные, а период восстановления футболиста затягивается. Считается, что больше свободного времени поможет легенде Барселоны лучше подготовиться к серии важных матчей по итогам регулярного чемпионата.

Главный тренер Интер Майами ранее отмечал, что беспокоиться о здоровье звезды не стоит.

“С ним все в порядке. Мы будем осторожны с ним, потому что нам предстоит много важных игр за короткий период времени. Наша идея – не допустить, чтобы он и любой другой игрок получили травмы”, – сказал тренер.

Напомним, во время международной паузы Лионель забил победный гол в матче сборной Аргентины против Эквадора, но не доиграл матч. После этого он пропустил игру против Боливии. Кроме того, нападающий также не играл за Интер Майами против Спортинга Канзас-Сити из-за совпадения графиков национальных сборных и клубов.

До конца регулярного чемпионата у Интер Майами осталось восемь матчей. Команда Лео Месси отстает от плей-офф на шесть очков.