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Месси пропустит еще один матч Интера

Новости футбола Вчера, 03:01
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Месси пропустит еще один матч Интера Месси пропустит еще один матч Интера

Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси снова не сыграет за свой клуб.

Как сообщает AS со ссылкой на SportsCenter, Месси не полетел с командой на матч с Атлантой, который пройдет в эти выходные, а период восстановления футболиста затягивается. Считается, что больше свободного времени поможет легенде Барселоны лучше подготовиться к серии важных матчей по итогам регулярного чемпионата.

Главный тренер Интер Майами ранее отмечал, что беспокоиться о здоровье звезды не стоит.

“С ним все в порядке. Мы будем осторожны с ним, потому что нам предстоит много важных игр за короткий период времени. Наша идея – не допустить, чтобы он и любой другой игрок получили травмы”, – сказал тренер.

Напомним, во время международной паузы Лионель забил победный гол в матче сборной Аргентины против Эквадора, но не доиграл матч. После этого он пропустил игру против Боливии. Кроме того, нападающий также не играл за Интер Майами против Спортинга Канзас-Сити из-за совпадения графиков национальных сборных и клубов.

До конца регулярного чемпионата у Интер Майами осталось восемь матчей. Команда Лео Месси отстает от плей-офф на шесть очков.

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